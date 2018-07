Mulher recebe descarga elétrica de celular que estava sendo carregado na energia

Uma mulher se feriu gravemente após sofrer uma descarga elétrica enquanto carregava o aparelho celular. O caso aconteceu nessa segunda-feira (16) na cidade de Groaíras (CE).

“Eu estava mexendo no celular quando este estava no carregador e acabei dormindo. Quando acordei estava tomando uma descarga elétrica. A sorte foi que meu marido tirou o carregador da tomada, senão teria acontecido coisa pior”, disse ela.

A mulher foi levada para o Hospital de Groaíras e teve queimaduras de segundo grau, na região do pescoço. Após medicada foi liberada pelo médico de plantão.

Esse não é o primeiro acidente envolvendo uso de celular que está sendo carregado, no Ceará. Em junho passado, um adolescente de Tianguá, no interior do Ceará, morreu enquanto utilizava o celular que estava recebendo carga.

Iago Aguiar Mendes, de 16 anos, foi atender uma ligação e recebeu uma descarga elétrica e foi eletrocutado. O menino chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu.

Outros casos já aconteceram no País. Portanto é melhor se prevenir e não utilizar o celular ligado no carregador, pois o mesmo poderá está com alta voltagem devido o carregamento. Caso o celular tocar, antes de atender, é melhor desligá-lo da tomada. Os pais também tem que ter cuidado não deixar os filhos usarem o celular ligado no carregador, pois o risco é muito grande.