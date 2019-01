Multas de trânsito poderão ser pagas com cartão de débito ou crédito

Posted on

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) autorizou nessa terça-feira, 8, que empresas credenciadoras, subcredenciadoras ou facilitadoras processem operações e pagamentos de débitos relacionados a multas de trânsito e outros relativos a veículos e a carteiras de habilitação, por meio de cartão de crédito ou débito.

