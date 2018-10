Ciro Gomes é recepcionado por multidão no Aeroporto, mas não fala sobre apoio a Haddad

Charangas, faixas, gritos de ordem, os apoiadores de Ciro Gomes utilizaram todas as ferramentas para recepcionar o candidato derrotado à Presidência da República pelo PDT na noite dessa sexta-feira (26), quando de sua chegada a Fortaleza, vindo de uma temporada na Europa. A chegada do candidato foi transmitida ao vivo por meios e comunicação e por populares no Facebook.

Era esperada pelo candidato Fernando Haddad (PT) uma declaração de apoio mais contundente do pedetista à sua candidatura quando de sua chegada ao Brasil, o que não aconteceu ainda. Nesta sexta, Lupi afirmou que Ciro gravaria um vídeo em apoio ao petista, mas após a chegada de Ciro, mudou o discurso e disse que nada foi acertado. No primeiro turno, Ciro Gomes recebeu 13.344.366 votos e foi o terceiro colocado na disputa presidencial. Ele passou quase todo o segundo turno em viagem pelo continente europeu.