Município de Canindé atende recomendações das forças de segurança e cancela carnaval

Atendendo recomendação das forças de segurança pública, a Prefeitura de Canindé não irá realizar o carnaval 2019, a informação foi anunciada na manhã desta quarta-feira, 27, durante entrevista coletiva com o Secretário Municipal de Segurança Pública Coronel Luciano Wagner, Delegado Regional de Policia Civil Daniel Aragão, Sub Comandante do 4º Batalhão da Policia Militar Major Walber e Comandante do Corpo de Bombeiro Coronel Sousa Júnior.



De acordo com as autoridades também está proibido o uso de paredões de som em todo o território do município de Canindé, com exceção nos blocos Ratinho da madrugada e Cutruvias. Quem desobedecer a determinação quanto ao uso de paredões de som, terá o equipamento apreendido e ainda responderá conforme legislação.



Diariamente as equipes da Guarda Municipal, Policia Militar, BP Raio, Policia Civil e Corpo de Bombeiros contarão com um efetivo de mais de 60 homens para garantir a segurança de Canindé.



A partir desta sexta-feira, 1º, até a terça-feira de carnaval serão realizadas várias operações (blitze saturações) tanto na sede como na zona rural para combater também outros crimes como embriaguez ao volante, roubos e furtos.

(*) Com informações do correspondente, Wellington Lima