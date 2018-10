Município de Cedro e bairro Autran Nunes, em Fortaleza, terão novas escolas estaduais

Os municípios de Cedro e de Fortaleza, no bairro Autran Nunes, terão novas escolas a partir da assinatura das ordens de serviço para a construção dos espaços, nesta quinta-feira, dia 4, respectivamente, às 9 horas e 16 horas. Cedro contará com uma Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP), enquanto a Capital receberá uma Escola de Ensino Médio. O investimento nas duas unidades é de R$ 14,6 milhões, oriundos dos Governos Federal e Estadual.

Em Cedro, a EEEP disporá de 12 salas de aula, auditório, biblioteca, bloco pedagógico administrativo, laboratórios específicos para os cursos técnicos oferecidos, além dos de Línguas, Informática, Ciências e Matemática. Terá capacidade para atender até 540 alunos, pois funciona das 7 às 17 horas. O investimento para construir é de R$ 9.170.763,86

No bairro Autran Nunes, localizado na Capital, a estrutura da Escola de Ensino Médio será constituída de três pavimentos, com 12 salas de aula, auditório, biblioteca, laboratórios de Informática, Física, Química, Biologia e de Matemática, além de ginásio poliesportivo. A unidade poderá atender até 1.200 alunos nos três turnos (manhã, tarde e noite). Foram aportados R$ 5.429.362,47 somente para a construção.

As obras serão supervisionadas pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE), órgão vinculado à Secretaria da Infraestrutura (Seinfra).

Rede pública estadual

Atualmente, a rede estadual é composta de 724 escolas com o atendimento de 450 mil alunos. Na Capital, são 168 unidades de ensino.

Com informações Comunicação do Governo do Estado