Município de Granja recebe Selo Brasil Amigo do Idoso

Granja está entre os 41 municípios do Ceará que conquistou o Selo Brasil Amigo do Idoso, através da Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano. As cidades que receberam essa certificação têm como compromisso traçar estratégias para se tornarem mais acessíveis e melhorar a qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos.

A atual gestão municipal vem fazendo anualmente eventos voltados para terceira idade como o Carnaval do Idoso, Semana do Idoso, Chitão da Melhor Idade, tendo como objetivo promover o bem-estar e uma melhoria nas condições de vida para população mais idosa.

O Selo Brasil Amigo do Idoso é composto por cinco fases: Selo de Adesão, Selo Plano e do terceiro ao quinto, os selos de bronze, prata e ouro. Para receber essa certificação é necessária a participação de todos os setores do município e envolvimento das secretarias como a de saúde, assistência social, infraestrutura, transporte, entre outros, para que as pessoas acima de 60 anos tenha melhoria de vida e boas experiências.

A Prefeita de Granja, Amanda Aldigueri, ressaltou a importância da conquista desse selo para o município. “A Prefeitura está constantemente pensando em projetos e ações que voltadas para a pessoa idosa. Entendemos que esse público precisa de uma atenção especial e queremos dar todo o suporte necessário para os idosos granjenses”, acrescentou a gestora.