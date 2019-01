Muro de obra desaba na Avenida Monsenhor Tabosa com a maior chuva do ano

Parte do muro da obra de um hotel desabou na Avenida Monsenhor Tabosa, no bairro Meireles, na manhã deste sábado (19), durante a chuva de mais de 100 mm que caiu sobre a Capital, a maior desde o início da pré-estação em dezembro. O local fica na esquina com a rua Antônio Augusto, no bairro Meireles.

No local, está sendo construído um empreendimento do Stop Way Hotel, que tem sede em São Luís, no Maranhão. A obra é de responsabilidade da L2 Engenharia.

A calçada em frente ao empreendimento cedeu, afundando um poste de energia elétrica. Uma equipe da Enel Distribuição Ceará foi ao local para avaliar os riscos e considera a possibilidade de o fornecimento na região ser desativado para reparos.