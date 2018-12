Música e emoção marcam a abertura do Natal do Renascimento

As vozes dos corais e os sons dos instrumentos musicais contagiaram o público presente na Praça da Matriz durante a abertura do Natal do Renascimento na noite dessa sexta-feira (7/12). O evento foi promovido pela Prefeitura de Caucaia, sob o comando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS).

A programação iniciou com apresentações da Orquestra Soure. Em seguida, as vozes do coral de idosos encantou o público. O grupo de balé infantil levou alegria ao auto de Natal. As apresentações musicais de crianças e alunos da Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental (EEIEF) Nair Guerra também emocionaram as pessoas, além da Banda Chiquita Braga. Com muitos aplausos, o Papai Noel recebeu a chave da cidade.

Representando o prefeito Naumi Amorim, o titular da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Paulo Guerra, destacou a dedicação de todos para realizar a abertura do Natal do Renascimento. “É um misto de alegria e certeza de que a maioria das crianças aprecia este momento. Vivenciamos e celebramos as bênçãos neste momento propício à união”.

Para secretária de Educação, Camila Bezerra, é importante a participação dos alunos das escolas municipais que se dedicaram e prestigiaram a noite. “Pensamos nas boas ações, nos momentos de reflexões, e desejamos que eles não sejam manifestados apenas no Natal, mas todos os dias” observou.

Já para dona Lenir de Oliveira Miranda, moradora do Parque Soledade, a festa representa um momento especial para as crianças. “A comunidade precisa de momentos como este. O Natal traz uma nova esperança para todos os caucaienses”.

Com Informações A.I