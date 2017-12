Músicas foram ouvidas mais de 127 bilhões de vezes nas rádios brasileiras em 2017

Compartilhar no Facebook

Um levantamento inédito produzido pela Kantar Ibope Media, em parceria com a Crowley, aprofundou o estudo sobre o consumo de música nas rádios brasileiras.

Segundo a pesquisa, o Rádio executou músicas mais de 127 bilhões de vezes, entre janeiro e julho de 2017. Trinta e dois por cento das faixas consumidas pelos ouvintes, no período da análise, foi de Sertanejo; seguido pelo Pop, com 25%, e pelo pagode, com 9%.

A música nacional mais ouvida foi Loka. Nas vozes de Simone e Simária e com a participação de Anitta, o hit tocou mais de 1 bilhão e 300 mil vezes. Já a música internacional mais ouvida foi a Shape of you, de Ed Sheeran.

Um dado interessante, apontado pelo levantamento, foi que as músicas sertanejas, interpretadas por mulheres, foram ouvidas mais de 6 bilhões de vezes, consolidando a participação feminina no gênero musical

No top 5 dos principais artistas ouvidos nas rádios estão: Jorge e Mateus, em primeiro lugar, Marilia Mendonça, Henrique e Juliano, Luan Santana e Simone e Simária. De acordo com a pesquisa, 64% dos ouvintes de rádio consideram a música como parte importante da vida.

Com informações da Agência do Rádio Mais