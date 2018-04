Mutirão de limpeza chega aos canais do Arianópolis, Urucutuba e Potira

Três importantes canais de Caucaia recebem nesta quarta-feira (4/4) o mutirão de limpeza da da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans). Homens e maquinário atuam na Urucutuba, Parque Potira e Arianópolis.

A força-tarefa já beneficiou os canais dos bairros São Miguel, Itambé, Picuí e Esplanada do Araturi. São retirados resíduos e executados serviços de capinação. “Visa a prevenção de alagamentos e ajuda na saúde dos moradores, evitando a proliferação de animais peçonhentos, o contágio da leishmaniose e a reprodução de mosquitos que transmitem doenças”, ressalta o titular da SPSPTrans, Assis Medeiros.

O mutirão deve permanecer no Parque Potira, Urucutuba e Arianópoles por mais 15 dias. Em seguida, as equipes da Secretaria de Patrimônio passarão pelos canais dos bairros Metrópole e San Diego, localizado no Parque Guadalajara.

“Se as águas correrem com facilidade, a fluência delas no canal vai ser normal. Se não escorrerem normalmente, podem transbordar e causar alagamentos e inundações, elevando ainda mais o risco das famílias que moram no entorno, que é exatamente o que a gente não deseja e trabalha para não acontecer”, detalha o coordenador da Defesa Civil caucaiense, Airton da Silva.

Com informações da Prefeitura de Caucaia