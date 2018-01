Na Suíça para Fórum Econômico Mundial, Temer afirma que governo vai ‘consertar a Previdência Social’

Compartilhar no Facebook

O presidente Michel Temer, em discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, afirmou que o governo vai fazer de tudo para conseguir os 308 votos necessários para aprovar a reforma previdenciária no Congresso Nacional e “consertar a Previdência Social”.

Temer, que chegou na terça-feira, 23, à Suíça, participa pela primeira vez no fórum de Davos, que reúne, todos os anos, lideranças globais, como políticos, representantes de ONGS, executivos de empresas e investidores, para discutir temas ligados à agenda econômica e de desenvolvimento. O presidente discursou em sessão plenária e respondeu a perguntas feitas pelo fundador do fórum, Klaus Schwab.

Na fala de abertura, um dos temas abordados foi a reforma da Previdência, que, segundo Temer, com o atual sistema é “insustentável. O chefe do Executivo brasileiro explicou que o próximo passo é “consertar a Previdência Social, tarefa em que, segundo Temer, seu governo está muito empenho. O presidente ainda disse que, cada vez mais, o povo brasileiro percebe que o sistema atual é injusto e insustentável.

Apesar do discurso otimista do presidente, o governo encontra dificuldades para viabilizar a aprovação da reforma, que está em análise na Câmara dos Deputados e ainda precisará passar pelo Senado. O Palácio do Planalto tentou votar a proposta na Câmara em dezembro, porém, sem os votos necessários – pelo menos 308 dos 513 deputados -, adiou para fevereiro deste ano. Até o momento, não há garantia de que o texto será aprovado.

Ao se referir ao processo eleitoral de 2018, Temer afirmou diante da plateia em Davos que não há hipótese de votar a reforma depois de fevereiro, devido não haver agenda disponível. Para o presidente, os atores políticos e econômicos concordam com a sua opinião.

Fórum 2018

Desde 2014, quando Dilma Rousseff discursou, que um presidente do Brasil não participava do Fórum Econômico Mundial. Em 2017, por exemplo, o principal nome da comitiva brasileira foi o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que também está na Suíça neste ano.

A 48ª edição do fórum teve início nessa terça-feira, 23, com a previsão de reunir 70 chefes de estado e governo. A relação de autoridades aguardadas traz o presidente americano Donald Trump.

O fórum terá mais de 400 painéis e sessões de trabalho para debater assuntos variados, entre os quais, questões climáticas, fake news, combate às ameaças cibernéticas, assédio sexual, impacto de novas tecnologias no mercado de trabalho e crescimento mais igualitário.

Com informações do G1