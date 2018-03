Não haverá mudança na política de preços da Petrobras, diz Meirelles

Compartilhar no Facebook

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, negou que haverá mudanças na política de preços da Petrobras. O que existe é a avaliação da reestruturação tributária incidente sobre os combustíveis. A Petrobras tem colocado em prática, desde que Pedro Parente assumiu a presidência, a política de corrigir seus preços de acordo com a variação dos preços do barril de petróleo no mercado internacional.

Entre os consumidores há muitas reclamações porque as quedas dos combustíveis não chegam às bombas como chegam os aumentos. Meirelles disse que a política do governo é dar condições à Petrobras para que ela mantenha sua competitividade e saúde financeira.