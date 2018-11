Natal 2018: CNDL/SPC Brasil divulgam pesquisa e projeção de vendas

O Natal de 2018 sentirá os reflexos da recuperação econômica ou o desemprego elevado fará com que o brasileiro comemore as festas de fim de ano com o pé no freio?

Para responder a essa e outras perguntas, o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) divulgam no dia 8 de novembro, quinta-feira desta semana, às 10h30, em encontro com jornalistas em São Paulo, o resultado da Pesquisa Nacional de Expectativas de Compras para o Natal 2018.

A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, e o superintendente de finanças, Flávio Borges, comentarão em bate papo com os jornalistas o resultado do estudo, realizado com consumidores de todas as idades e classes sociais nas 27 capitais e revela informações como:

– Expectativa de vendas e de consumo;

– Projeção de valores movimentados na economia;

– Impacto da recuperação econômica e da crise nas compras de Natal;

– Projeção de brasileiros que irão às compras;

– Gasto médio do brasileiro com os presentes;

– Percepção do consumidor brasileiro em relação aos preços;

– Produtos mais procurados e presentes mais desejados na data;

– Locais preferidos para realizar as compras;

– Formas de pagamento e endividamento;

– Perfil e comportamento do consumidor nas compras de Natal (detalhamento por gênero, faixa etária e classe social);

– Compras de Natal pela internet;

– Balanço do comércio varejista em 2018 e perspectivas para 2019 com novo governo;

– Dados comparativos com Natais de anos anteriores e demais datas comemorativas