Naumi Amorim abre programação da Semana do Município

O prefeito Naumi Amorim abriu oficialmente nesta terça-feira (9/10) as comemorações alusivas aos 259 anos de emancipação política de Caucaia. A solenidade reuniu diversas lideranças na Praça da Matriz, no Centro da Sede, e marcou também o início da Semana do Bebê, com apresentações infantis de alunos da rede municipal de ensino.

Naumi comemorou os avanços conquistados nos últimos meses. “Quando assumi, as crianças não podiam nem nascer em Caucaia. A maioria nascia em Fortaleza, São Gonçalo, aonde desse certo. E hoje a gente está fazendo quase 400 partos por mês aqui. Eu mesmo tenho a honra de falar que minha neta, a Linda, nasceu na Maternidade Santa Terezinha. É por vocês terem feito de mim filho desta terra que me sinto na responsabilidade de a cada dia trabalhar mais por vocês. Não vou medir esforços”, disse o prefeito.

O secretário municipal de Turismo e Cultura, Paulo Guerra, enalteceu a importância de personagens históricos para a formação e desenvolvimento de Caucaia. “Nós olhamos hoje para o passado e reverenciamos todos aqueles que deram a sua contribuição para o município, ao atingir 259 anos, continuar avançando. A esses do passado, nós rendemos homenagens. Cada desafio nós estamos encarando como motivo a mais para trabalhar.”

Já a presidente da Câmara Municipal de Caucaia, vereadora Natécia Campos, ressaltou uma recente vitória da cidade: a aprovação no Senado do financiamento junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Com ele, a Prefeitura investirá mais de R$ 320 milhões em projetos estruturantes.

As obras iniciam ainda este ano. “Acredito que esse seja o presente da cidade, que vai crescer bonita. Esse financiamento vai mudar a cara de Caucaia. Sabemos que o município precisa se desenvolver mais e o caminho é esse. Hoje temos esperanças”, declarou a parlamentar.

De hoje até a próxima segunda-feira (15/10), quando Caucaia faz aniversário, a Prefeitura promoverá atividades todos os dias (a exceção do domingo (14/10)). Toda a programação da Semana do Município é gratuita.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA.

9 DE OUTUBRO

9 HORAS: ABERTURA

ONDE: Praça da Matriz (rua Padre Romualdo, 71, Centro)

10 DE OUTUBRO

8 HORAS: WORKSHOP ROSA

ONDE: Grêmio de Caucaia (rua José da Rocha Sales, 194, Açude)

9 HORAS: WORKSHOP ROSA

ONDE: Centro Municipal de Formação e Avaliação (avenida Central, 1425, Tabuba)

9 HORAS: FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR

ONDE: Praça da Câmara (Praça Coronel Fausto Sales, 464, Centro)

19 HORAS: APRESENTAÇÃO CULTURAL – ORQUESTRAS

ONDE: Anfiteatro (rua José Matias de Brito, 444, Itambé)

—

11 DE OUTUBRO

8H30MIN: INAUGURAÇÃO DA JUNTA MILITAR

ONDE: rua Nova Granada, 1094 – Jurema

9H30MIN: REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA NO NOVO PABUSSU

ONDE: rua Juaci Sampaio Pontes com Joaquim Mota, Pabussu

—

12 DE OUTUBRO

9 HORAS: AMISTOSO AMIGOS DE CAUCAIA

ONDE: Areninha João Campos (rua Acapulco, s/n, Parque Guadalajara)

—

13 DE OUTUBRO

9 HORAS: ABERTURA DOS JOGOS DE VERÃO

ONDE: Barraca Duro Beach (rua Beatriz Correia, 64, Cumbuco)

—

15 DE OUTUBRO

8 HORAS: DESFILE CÍVICO

ONDE: avenida Coronel Correia (em frente à Câmara)

15 HORAS: FESTA POPULAR

ONDE: avenida Coronel Correia (em frente ao Anfiteatro)