Naumi Amorim anuncia prorrogação de concurso público

O prefeito Naumi Amorim anunciou nessa segunda-feira (1º) que vai prorrogar o prazo de vigência do último concurso público municipal de Caucaia. Por lei, o certame – realizado em 2016 – expira neste mês de outubro e somente um decreto governamental pode renová-lo.

Esse decreto deve ser publicado no Diário Oficial do Município (DOM) ainda nesta semana. Naumi fez o anúncio nas redes sociais. “Nós jamais vamos prejudicar quem passou no concurso de Caucaia. Nos próximos dias estarei assinando o decreto para que não seja prejudicado nenhum concursado”, pontuou o prefeito.

Desde que assumiu, em 1º janeiro de 2017, Naumi Amorim já convocou mais de 700 profissionais aprovados neste que foi o mais recente concurso público municipal de Caucaia. Do total de empossados, todos em plena função de suas atividades, boa parte são professores de diversas áreas de atuação.

As demais categorias contempladas foram: técnicos em Enfermagem, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, técnicos em laboratório, agentes de suporte à fiscalização, arquitetos, técnicos em radiologia, engenheiro civil, geógrafo e técnico de suporte gerencial.

Foram diretamente beneficiadas por essas convocações as duas maiores secretarias municipais (Saúde e Educação), a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Ambiental (Seplam) e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS).

