Naumi Amorim assina nesta terça Ordem de Serviço para reforma do Mercado Municipal

O prefeito Naumi Amorim assina nesta terça-feira (18) a Ordem de Serviço para o início das obras de reforma do Mercado Municipal Juaci Sampaio Pontes. Localizado no Centro de Caucaia, o equipamento é um dos mais importantes da cidade e precisa de reforço estrutural. A solenidade acontecerá às 9 horas.

As obras durarão três meses. O investimento será de R$ 1,4 milhão e terá como prioridade a execução de melhorias na segurança da coberta, que será totalmente modificada. Também serão reformadas as quatro fachadas laterais do prédio.

Em seguida, todos os outros quatros pavilhões serão reformados com a instalação de uma nova estrutura metálica e fachada ventilada. “Vamos restaurar o Mercado e entregar um equipamento de qualidade, com segurança aos permissionários e aos usuários, já que seguiremos todas as normas do Corpo de Bombeiros”, assegura o prefeito.

“Uma segunda e última etapa da reforma ainda vai ser orçada para que possamos encaminhar para a Comissão de Licitação. A reforma desse Mercado foi um compromisso meu e eu faço questão de cumprir porque sei que muitas famílias dependem dele”, conclui Naumi.

SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO DO MERCADO

QUANDO: 18 de setembro de 2018, às 9 horas.

ONDE: Mercado Municipal (rua Juaci Sampaio Pontes, s/n, no Centro de Caucaia).

Com informação da A.I