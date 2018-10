Naumi Amorim autoriza nesta quinta obras do programa Pró-Transporte

O prefeito Naumi Amorim assina nesta quinta-feira (4) Ordem de Serviço para o início das obras do programa Pró-Transporte em Caucaia. A solenidade acontecerá na rua Amazonas, no Conjunto Metropolitano (Picuí), às 8 horas.

Serão investidos R$ 13,4 milhões de recursos federais, via Ministério das Cidades, em 32 ruas de diversos bairros de Caucaia. As vias receberão serviços de pavimentação em paralelepípedo e calçadas com blocos intertravados e acessibilidade.

As intervenções iniciarão imediatamente após a assinatura da OS pelo prefeito Naumi Amorim. E as obras serão executadas pela Berma Engenharia e Comércio LTDA.

Com isso, Caucaia ganha mais uma frente de trabalho para melhorar a qualidade da malha viária municipal. Isso porque a Prefeitura está executando o programa Sinalize, em parceria com o Governo do Estado, no qual será instalada nova sinalização e serão aplicados 70 mil metros quadrados de asfalto novo em 41 ruas e avenidas de 11 bairros.

SERVIÇO

QUANDO: 4 de outubro de 2018, às 8 horas.

ONDE: rua Amazonas, 413, no Conjunto Metropolitano.

Com informação da A.I