Naumi Amorim debate desenvolvimento infantil com ex-secretária de Estado

A Prefeitura de Caucaia promoveu nesta quinta-feira (30/8) uma ampla discussão sobre o desenvolvimento infantil. O assunto foi tema do “Saúde em Debate Ampliado”, projeto da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com foco na formação de servidores, médicos, enfermeiros, dentistas, profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) e agentes comunitários de saúde locais. A atividade consiste em uma série de palestras e apresentações de diversas temáticas a profissionais da área e ao público interessado em geral.

O prefeito Naumi Amorim participou do evento, que lotou o auditório do Convento das Irmãs Cordimarianas, no Centro da Sede. “Ontem estive aqui nesse mesmo local para debater o Selo Unicef, uma grande luta da nossa gestão. Estamos empenhados em garantir os direitos da criança e do adolescente, e seus pais também. Essa semana, por exemplo, entregamos uma creche em tempo integral no Camará”, ressaltou o gestor.

A palestrante da edição foi Anamaria Cavalcante, médica, presidente da Sociedade Cearense de Pediatria (Socep) e ex-secretária de Saúde do Ceará. “O que queremos aqui é compreender a importância do desenvolvimento infantil para formar um cidadão pleno e valorizar a caderneta da criança como um passaporte para a saúde contínua”, destacou. Entre outros tópicos, ela discorreu sobre as etapas e estímulos do desenvolvimento nos primeiros anos de vida, o aleitamento materno e a importância de investimentos na primeira infância.

“Nossa gestão tem como prioridade investir na criança e no desenvolvimento infantil. Discutimos ontem o Selo Unicef com olhar prioritário para essa bandeira. Essa é uma semana de culminância para esse tema”, pontuou o secretário municipal de Saúde, Moacir Soares. Ele citou ainda a Lei do Parto Humanizado e as obras criação de um Centro de Parto Normal na Maternidade Santa Terezinha como avanços da gestão no segmento.

CAPACITAÇÃO

No início deste ano, 269 agentes comunitários de saúde do município receberam formação de 100 horas/aula promovida pela SMS em parceria com a Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE). Parte das atividades do Curso de Qualificação em Desenvolvimento Infantil, a iniciativa resultou em um diagnóstico situacional do desenvolvimento infantil no município.

A turma – a terceira a passar pela capacitação – recebeu informações no que diz respeito à primeira infância, desde o período gestacional até o sexto ano de idade da criança, a puericultura, o calendário vacinal, a violência e o cuidado com as arboviroses.

PMC