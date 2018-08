Naumi Amorim entrega 4 novas viaturas para fiscalização

O prefeito Naumi Amorim entregou na tarde desta terça-feira (14) para o Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia (Imac) quatro viaturas 4×4. Os veículos serão utilizados para fiscalização ostensiva em pisos de difícil acesso. A solenidade de entrega foi realizada na Praça da Matriz, no Centro da Sede. Ao todo, a Prefeitura investiu R$ 558 mil nos automóveis.

Conforme Naumi Amorim, as novas viaturas do Imac vão trabalhar em conjunto com a Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans), Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Ambiental (Seplam). “Os novos equipamentos darão um maior suporte de segurança para população de Caucaia. Estamos esperando mais três viaturas para avAMT e 26 motos para Guarda Municipal e AMT”, revelou o gestor.

Para o presidente do Imac, Hugo Pontes, os carros darão um apoio maior para a fiscalização nas questões ambientais do município. “Em especial terá um destaque na região das praias, no monitoramento das dunas, no intuito de preservar o meio ambiente. Vai melhorar muito o nosso trabalho com maior agilidade no deslocamento.”

As viaturas são equipadas com sirenes, sinalizadores visuais e sonoros, além de rádio de comunicação móvel e padronizados com pinturas especiais para identificação.

