Naumi Amorim entrega nesta quarta posto reformado em Sítios Novos

O prefeito Naumi Amorim entrega nesta quarta-feira (24) a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) João Marcolino de Oliveira, que atende à população do distrito de Sítios Novos. A cerimônia de acontecerá às 15 horas.

A UBS dispõe de duas equipes do Programa da Família (PSF), compostas por dois médicos, duas enfermeiras e um odontólogo. A unidade oferece consultas por agendamento com hora marcada, ambulância, serviço de triagem para demandas eventuais demandas espontâneas, coleta de exames laboratoriais semanalmente e emissão de cartão do SUS.

Destaque para duas atividades: o atendimento descentralizado que será feito todo mês nas localidades de Santa Bárbara e Lagoa da Serra, além do atendimento domiciliar semanal.

SERVIÇO

INAUGURAÇÃO DA UBS JOÃO MARCOLINO DE OLIVEIRA

QUANDO: 24 de outubro de 2018, às 15 horas.

ONDE: rua Central, s/n, Sítios Novos.