Naumi Amorim entrega nova ambulância para moradores do Bom Princípio

Uma nova ambulância está a serviço da comunidade do Bom Princípio, na área do distrito IV, sertão de Caucaia. O equipamento foi entregue pelo prefeito Naumi Amorim na última sexta-feira (1º/3) e passará a atender à Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Renato Braga, localizada no km 28 da BR-020.

Acompanhado de técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Naumi visitou a UBS que também recebeu nova placa. “Nossa meta é buscar soluções para as necessidades da população. A nova ambulância é uma conquista e vem para atender à comunidade de forma mais rápida diante das emergências”, declarou o prefeito na solenidade de entrega.

Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia são especialidades da unidade, que presta os seguintes serviços: consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica.

CRONOGRAMA

Como parte do cronograma da SMS, o prefeito Naumi Amorim entregou no fim de fevereiro a reforma e a ampliação da UBS Francisco Ferreira da Silva, localizada no Itambé, além de uma nova ambulância para a região de Matões.

