Naumi anuncia pagamento da primeira parcela do 13º de Caucaia para sexta-feira

O prefeito Naumi Amorim anunciou nesta terça-feira (10/7), em suas redes sociais, o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais de Caucaia. O repasse será feito pela Prefeitura na próxima sexta-feira (13/7). Com isso, a gestão mantém em dias o pagamento do salário do funcionalismo e colabora para o bom desempenho da economia caucaiense.

“Esse é um recurso fundamental não só para os trabalhadores, que aproveitam para colocar as contas em dias, mas para Caucaia como um todo. É dinheiro novo em circulação. Ajuda a aquecer o comércio e a desenvolver ainda mais o município”, pontua o prefeito Naumi Amorim.

Ao quitar a primeira parcela do 13º, a Prefeitura continua com a política fiscal de não atrasar pagamentos. Desde o começo da administração, em janeiro de 2017, nenhum salário atrasou até agora. Isso demonstra o compromisso da gestão com o funcionalismo diante de uma crise econômica que tem fragilizado as finanças de diversas cidades brasileiras.

“A gente sabe que as pessoas têm compromissos a honrar. E nós empreendemos todos os esforços possíveis na gestão para que os salários continuem em dias. Na nossa gestão, o dinheiro público é tratado com seriedade”, finaliza o prefeito Naumi Amorim.

COM ASCOM