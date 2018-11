Naumi conta, pela primeira vez, drama com um filho no hospital

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PMB), contou, pela primeira vez, o drama que enfrenta com a expectativa sobre o resultado de exames médicos que o seu filho mais velho, com a deputada eleita Erika, realiza em Campinas, Interior de São Paulo. O drama começou há pouco mais de duas semanas. Um nódulo no pescoço do garoto gerou desconfiança e o levou a realização de exames no Centro Infantil Boldrini que é especializado em oncologia e hematologia pediátrica, considerado uma unidade de saúde de referência mundial no tratamento de câncer infantil e doenças do sangue.

Naumi falou sobre a saúde do filho ao participar, na manhã dessa terça-feira, da inauguração da reforma da Unidade Básica de Saúde Antonio Jader Pereira Machado, no Conjunto Araturi. O garoto de 12 anos está há uma semana internado. A mãe Erika o acompanha 24 horas. Naumi decidiu falar sobre o assunto após especulações e informações circularem pelas redes sociais.

A agenda de Naumi Amorim tem sido mais intensa e a saúde do filho entra como primeira e maior preocupação. Ele disse que, com a dedicação ao filho, estará ausente do dia a dia da cidade de Caucaia. Naumi pediu compreensão aos aliados e moradores da cidade, afirmou que a administração manterá o ritmo normal de funcionamento com os secretários e agradeceu aqueles que se dedicam a orações pelo restabelecimento da saúde do seu filho.

O semblante de um pai angustiado era visível e Naumi não escondia a ansiedade na espera do resultado de exames mais complexos e, em seguida, o tratamento mais adequado para o filho se recuperar. Naumi não deu muitos detalhes sobre qual a dimensão do problema de saúde do filho, mas falou sobre exames de leucemia – um tipo de câncer no sangue. A doença é curável e, em alguns casos, há necessidade de transplante de medula óssea.