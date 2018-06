Naumi visita ministérios e parlamentares

O prefeito Naumi Amorim dá continuidade nessa quarta-feira (20) à agenda que cumpre em Brasília para dar celeridade à liberação dos 80 milhões de dólares solicitados por Caucaia ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Após um dia intenso ontem de reunião com representantes do CAF, no qual discutiu cláusulas do contrato com executivos do banco e técnicos da Prefeitura, o gestor faz hoje visitas a ministérios envolvidos na tramitação do processo e a parlamentares federais.

Para Caucaia acessar o recurso, o Senado Federal precisa aprovar o pedido e o presidente Michel Temer tem que sancionar autorização. “Toda essa articulação está nos permitindo conseguir em poucos meses o que municípios maiores conseguem em anos. Os contatos em Brasília têm sido importantes para a verba sair e iniciarmos as obras”, diz Naumi Amorim.

Com os 80 milhões de dólares, a Prefeitura pretende executar o Programa de Infraestrutura Integrada (PII). Mais de 60% desse montante será investido em obras e projetos de mobilidade urbana que ligarão Jurema, Sede e Litoral. Trata-se de algo inédito em Caucaia.

Além disso, serão construídos viadutos e pontes, criadas ciclovias, requalificadas pontes, construídas praças e um Centro de Eventos, urbanizadas lagoas, dentre outras obras fundamentais ao desenvolvimento do município.

Com informação da A.I