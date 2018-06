Naumi visita permissionários do Mercado de Caucaia e anuncia obras

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PMB), visitou nessa segunda-feira, 25, os permissionários do Mercado Municipal Juaci Sampaio Pontes e conferiu a estrutura de parte do telhado que caiu no último domingo. Acompanhado dos secretários municipais Assis Medeiros (Patrimônio) e Kleber Correia (Infraestrutura), Naumi anunciou a execução de obra emergencial de reparos na área atingida. Esta é a segunda intervenção autorizada pelo Prefeito.

“É mais do que justo que priorizemos essas intervenções, tendo em vista que é daqui que muitas famílias sobrevivem”, adiantou Naumi, ao se referir aos 50 permissionários impactados diretamente com o incidente.

De acordo com o titular da Seinfra, as obras devem começar em até 15 dias. “O teto de quatro vãos do lado esquerdo e do direito do mercado deverá ser rebaixado. Além da execução de recuperação das calhas, com instalação de mantas e retirada de toda a estrutura metálica que iria abrigar um segundo piso”, explica Kleber. A expectativa é de que os serviços sejam concluídos em até 100 dias. Durante o período da reforma, os setores em que os serviços estiverem sendo executados, terão os boxes temporariamente fechados.

Durante todo o domingo, técnicos da SPSPTrans trabalharam na remoção de peças de alumínio da área atingida. Conforme o titular da pasta, Assis Medeiros, o projeto de reforma geral do Mercado existe e não foi executado por estar sendo questionado judicialmente, ainda por consequência de atos da gestão anterior. “Como está na justiça não podemos realizar nenhuma obra por completo, apenas as emergenciais, como esta que vamos executar”, esclarece o secretário.

Com informações da Prefeitura de Caucaia