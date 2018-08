”Nem todo político é ladrão”, afirma Cid, ao falar que as pessoas não podem perder a esperança

Diante de uma multidão em Brejo Santo, na noite desta sexta-feira (17/08), o candidato ao Senado, Cid Gomes (PDT) afirmou que o povo não pode perder a esperança na política. “Ainda existem homens bem intencionados e que querem transformar a vida das pessoas”, disse ele. O discurso aconteceu durante o lançamento da candidatura do ex-prefeito da cidade, Guilherme Landim, à Assembleia Legislativa.

“Muitos cearenses tem o sentimento que todo político é ladrão. Mas esse não é o caminho que a gente deve acreditar. Há na vida pública gente com sensibilidade ao sofrimento dos mais pobres. O Ceará é o exemplo disso”, declarou. Também estavam presentes prefeitos e vereadores da Região e o deputado federal Antônio Balhmann.

A campanha foi intensa no Cariri nesta sexta-feira. Mais cedo, Cid Gomes comandou um adesivaço em um dos cruzamentos mais movimentados de Juazeiro do Norte.

Na hora do almoço, o candidato se encontrou com prefeitos, vereadores e lideranças políticas do Cariri, em Lavras da Mangabeira. Cid estava acompanhado do governador Camilo Santana (PT) e do senador Eunício Oliveira (MDB).

Pela manhã, a visita foi ao Horto do Padre Cícero. Cid assistiu a uma missa na capela do Senhor do Bom Jesus e fez uma prece na estátua de Padre Cícero.

Com informações Assessoria de Comunicação