Nesta quinta, 29, comércio e sociedade da Regional Metropolitana celebram conquistas da Jornada Integração

O comércio e sociedade da regional Metropolitana comemoram, nessa quinta, 29, a última etapa da Jornada Integração 2018. O evento de encerramento das atividades será em Maranguape, na Escola Municipal José Fernandes Vieira, às 18h30, e reúne as CDLs dos municípios Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Maranguape, Cascavel, Baturité, Pacajus, Beberibe, Tejuçuoca, Trairí, Pindoretama, Horizonte, Paracuru e Paraipaba. Aberto ao público.

Desde fevereiro, o projeto idealizado pela FCDL Ceará caminhou pelo Estado levando os cursos Sequenciais de qualificação profissional, o treinamento Team Work de alta performance em liderança, e a ação ambiental Salve o Planeta Terra que aproximou o comércio e as escolas municipais com a coleta de material reciclável motivando alunos, pais e professores.

Oswaldo Rabelo, diretor da distrital Metropolitana, conta que a expansão do projeto é importante para envolver as forças regionais. “O objetivo com a capacitação e envolvimento social é que possamos apoiar as necessidades dos municípios enquanto comércio”, pontua.

Os alcances da Jornada serão anunciados com premiação exclusiva da Federação. Na ação ambiental “Salve o Planeta Terra”, o evento irá premiar a escola e aluno que mais arrecadaram material reciclável em toda regional durante o mês de novembro. As premiações serão um computador para o laboratório de informática e um smartphone, respectivamente.

Durante a cerimônia, além dos sorteios para a plateia ofertados pelos patrocinadores do evento, o prêmio mais aguardado da noite será a Moto Cargo, sorteada pela FCDL-CE entre os empresários que tiverem inscritos seus colaboradores nos cursos Sequenciais.

SERVIÇO: Encerramento Jornada Integração Regional Metropolitana – Dia 29 às 18h30, na Escola Municipal José Fernandes Vieira (R. Pedro Mendes Vasconcelos, 125 – Novo Maranguape II – Maranguape – CE)

Com informações CDL-CE