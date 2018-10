Neste domingo, 6,3 milhões de cearenses voltam às urnas nas 109 zonas eleitorais do Estado

Neste domingo, 6.344.483 eleitores, sendo 4.936.957 com biometria e 1.407.526 sem biometria retornam às urnas para escolher o próximo presidente do Brasil. No estado são 129 municípios com o sistema de biometria, nove sem, e ainda 46 híbridos, isto é, que utilizam os dois sistemas. São 368 eleitores identificados com o nome social, 47.014 com deficiência.

Quanto a escolaridade, 23,12% dos eleitores cearenses têm o ensino fundamental incompleto; 22,64% o ensino médio completo; 16.06% o médio incompleto; 13,48% lê e escreve; 8,07% é analfabeto; 6,7% superior completo; 5,65% ensino fundamental completo e 4,25% superior incompleto. As estatísticas trazem ainda dados curiosos como o do estado civil. 61,8% é solteiro, 32,6% casado, 2,67% viúvo, 2.02% divorciado, 0,8% separado judicialmente. 46,9% dos eleitores são do sexo masculino e 52,9% do sexo feminino.

O Estado do Ceará possui 109 zonas eleitorais distribuídas em seu território, sendo 17 delas na capital Fortaleza e as restantes localizadas no interior e 21.449 urnas eletrônicas espalhadas pelo estado.

A segurança neste segundo turno será reforçada com cerca de 1.600 homens do Exército Brasileiro. O envio das tropas federais foi aprovado pela Corte do Tribunal Superior Eleitoral, atendendo a pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Esse efetivo vai cobrir 26 zonas eleitorais e 1.006 locais de votação em Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Sobral e Juazeiro do Norte.

Já a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o efetivo que atuará neste domingo será de 10.023 policiais militares; 617 policiais civis; 299 bombeiros militares; 70 servidores da CIOPAER; 11 servidores da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) e 115 servidores da Coordenadoria de Inteligência (Coin), totalizando 11.135 agentes.

Além disso, 40 cidades já dispõem de videomonitoramento com 1.381 câmeras e 6 aeronaves do CIOPAER que estarão disponíveis neste domingo.