Neymar se encanta por bailarina do ‘domingão do Faustão’ durante passagem pela Bahia

Neymar criou o maior alvoroço na internet ao postar uma foto ao lado de 26 mulheres durante a virada do ano em Barra Grande, na Bahia. Mas parece que, de todas as beldades, ele só teve olhos mesmo para a bailarina do “Domingão do Faustão” Isabella Arantes.

O jogador e a dançarina trocaram contato e foi ela que o craque passou a seguir ao deixar a Bahia, na tarde dessa quarta-feira, 2, ela passou a segui-lo também.



Isabella Arantes posa de biquíni na Bahia Foto: reprodução/ instagram

De acordo com o jornal Extra, Neymar deixou o paraíso baiano e seguiu de helicóptero com o surfista Gabriel Medina para São Paulo, onde, inclusive, Isabella mora.

Isabella Arantes é um dos rostos mais novos do “Domingão”. Ela entrou para a balé do programa em agosto do ano passado. Na Bahia, ela estava acompanhada de amigas. “Já comecei o ano dando mil sorrisos”, escreveu a gata ao postar uma foto no réveillon.



Neymar posta foto antes de deixar a Bahia: ‘Ano difícil’ Foto: reprodução/ instagram

Antes de viajar de volta para São Paulo, Neymar publicou uma foto numa praia, agradecendo e repetindo o gesto que já virou uma de suas marcas registradas: “2018 foi um ano difícil, de muito aprendizado e mesmo assim eu sorrio para te agradecer Deus, por tudo!”.