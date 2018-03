Nicolle Barbosa recebe Prêmio Excelência Mulher 2018 em São Paulo

A presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Nicolle Barbosa, foi agraciada com o Prêmio Excelência Mulher 2018, que laureia mulheres de destaque nas atividades de diversas áreas profissionais e filantrópicas. A 14ª edição do evento aconteceu na noite da última quarta-feira (21), no Espaço Nobre do Edifício sede da FIESP/CIESP, e consta no calendário oficial eventos da cidade de São Paulo pela Lei Municipal nº 15925/13.

A iniciativa da Fraternidade Aliança Aca Laurência e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – Diretoria Distrital Sul é considerada a mais importante da indústria em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Homenagear aquelas que contribuíram no cenário nacional e internacional com suas lutas e conquistas é o principal objetivo da comenda, além de fortalecer o relacionamento entre os setores empresarial, comercial e industrial.

Líder empresarial, Nicolle Barbosa cursou Administração e Direito destacando-se como diretora e presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Ceará (SINDIGRAFICA). A executiva também foi diretora e presidente do Centro Industrial do Ceará (CIC), presidente da Comissão Eleitoral da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) e presidiu a Associação Brasileira da Indústria Gráfica no Ceará (ABIGRAF/CE). Em 2015, foi convidada pelo governador Camilo Santana para assumir a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará. Atualmente, preside a Adece e o Partido Social Cristão (PSC).

O prêmio prestou reconhecimento ainda a Ana Paula Zomer, Procuradora do Estado de São Paulo; Dagmar Rivieri, criadora da Pedagogia do Arco Iris, uma pedagogia centrada em ideias de interesse social de pleno desenvolvimento humano para crianças e jovens de baixa renda; Danielle Fausto, coaching e voluntária no projeto “Coletivos em Movimento” desenvolvendo ações voluntárias nos temas de empregabilidade e talentos; Francisca Rodrigues, Pró Reitora de Pós Graduação, Extensão e Pesquisa da Faculdade Zumbi dos Palmares; Helena dos Santos Reis – Coronel e Secretária Chefe da Casa Militar e Coordenadora Estadual de Defesa Civil; Juliana Moraes Corregiari Bei, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde 2010; Marilene Marfin Martin, mestre, doutora, docente, congressista, pesquisadora e psicoterapeuta com foco em atendimento à crianças especiais; Michelle Ivanoff, criadora da ONG Passos Mágicos que auxilia 400 crianças de quatro núcleos de Embu Guaçu; Rose Gottardo, atual Vice-Presidente da Fundação Padre Anchieta; Sandra Bamonte, idealizadora e fundadora da Ong Vivendo com Arte onde atua há 20 anos como Diretora voluntária na Comunidade de Paraisópolis; Viviane Bezerra de Oliveira, ministra aulas na Central Prática sobre marcas e seus procedimentos junto ao I.N.P.I. e ocupa o cargo vice presidente do Grupo BNI AVANTE.

Com informação da A.I