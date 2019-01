Posted on

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.115 da Mega-Sena, o prêmio acumulou em R$ 27 milhões, segundo estimativa da Caixa. O sorteio foi realizado na noite dessa terça (15) no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Piratuba, em Santa Catarina.

Confira as dezenas sorteadas: 04 – 19 – 27 – 35 – 40 – 44.