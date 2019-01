Alerta Geral: jornalista Carlos Alberto Alencar lamenta impacto da violência no turismo do CE

No Alerta Geral desta quinta-feira, 10, o jornalista Carlos Alberto Alencar lamentou o impacto da violência no turismo do Conselho Estadual de Assistência Social do Ceará (CEAs). Ações criminosas geram impacto na vida da população e na economia do Estado à curto e médio prazo.

Os prejuízos são visíveis, por exemplo, na área do turismo, como destacou, nesta quinta-feira, em seu comentário no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior).

Carlos fala sobre as medidas administrativas do Governo do Estado e do Município para frear a violência e critica a ausência do prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio (PDT), que, em meio a maior onda de violência da Capital, se encontrava nos Estados Unidos.

Como resposta às críticas, Roberto reassumiu o mandato e manteve uma agenda de atividades para mostrar, como afirma Carlos Alberto, que estava presente na cidade.