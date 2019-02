No Ceará, chuvas da pré-Estação ficam 55,4 por cento acima da média

Com o fim de janeiro, se encerra o período chamado de Pré-Estação, que teve início em dezembro. Nestes meses, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as chuvas ficaram 55,4% acima da média, com observado de 202,5 milímetros. O normal para o bimestre é de 130,3 mm.

As macrorregiões com maiores desvios positivos durante o período de dois meses foram os litorais do Pecém e de Fortaleza com, respectivamente, 115,5 por cento e 98,3 por cento.

Nesse domingo, a Funceme registrou chuvas em pelo menos 14 cidades das 184 cidades do Ceará. Conforme atualização dos dados, Russas, no Vale do Jaguaribe, teve a maior chuva do período com 36,4 milímetros. A segunda maior chuva foi em Acaraú, com 15,3 milímetros. A terceira em Amontada com 15,0 milímetros.