No Chile, Bolsonaro joga a responsabilidade da reforma para o Parlamento

O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado (23), durante viagem internacional para o Chile, que a responsabilidade sobre a proposta de reforma da Previdência está com o Parlamento. Ele ressaltou que confia na maioria dos parlamentares e que o tema é assunto de Estado e não de governo.

“A responsabilidade no momento está com Parlamento brasileiro e eu confio na maioria dos parlamentares que esta não é uma questão de governo Jair Bolsonaro, mas sim uma questão de Estado.“, afirmou o presidente.

O presidente ressaltou, ainda, que a aprovação da reforma da Previdência é o “único caminho” para colocar o Brasil em lugar de destaque.

Reforma

A proposta de reforma aguarda o início da tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara (CCJ). O presidente da comissão, Felipe Francischini (PSL-PR), afirmou nessa sexta-feira (22) que aguarda para indicar o relator da reforma na comissão.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reafirmou neste sábado (23) que vai se empenhar na aprovação da reforma da Previdência a partir de segunda-feira (25). O presidente da Casa afirmou que irá fazer as articulações políticas necessárias para dar maior mobilidade à proposta e conversar com os integrantes do governo federal.