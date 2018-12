“Nó” no Programa Mais Médicos: Governo reabre vagas após mais de 200 médicos desistirem

O Governo Federal enfrenta mais um nó no Programa Mais Médicos e, nesta terça-feira, 4, o Ministério da Saúde anunciou que, pelo menos, 200 profissionais selecionados para substituir os cubanos, desistiram de assumir os postos. Os médicoscomunicaram aos municípios para os quais se inscreveram que não vão comparecer e assumir os postos de trabalho pleiteados no edital.

De acordo com o Ministério da Saúde, o principal motivo para as desistências “é a incompatibilidade de horário com outras atividades profissionais”. Mesmo sabendo dos compromissos e horários de trabalho, alguns informaram que entraram em residência médica, receberam novas propostas de emprego ou estão passando por problemas pessoais.

Com a desistência dos selecionados, o Ministério da Saúde irá disponibilizar, a partir desta quarta-feira, as vagas dos médicos desistentes no edital, e atualizar diariamente o documento com as posições remanescentes.

Segundo, ainda, o Ministério da Saúde, até está terça, 34.653 médicos habilitados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) haviam se inscrito no programa Mais Médicos. Desse total, 23.951 concluíram seus cadastros e 8.405 foram selecionados para atuar no programa.

O último balanço do ministério ainda informa que, até o momento, 3.276 médicos já se apresentaram ou iniciaram as atividades nos respectivos postos de saúde.