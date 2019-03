No primeiro dia do feriadão, Fortaleza amanhece com chuva

Nesse sábado (23), primeiro dia de feriadão no Ceará, a Capital, Fortaleza, amanhece sem sol e com pingos de chuva que ajudam a esfriar o tempo no corredor litoral de Fortaleza, entre o bairro Meireles e o Estoril, na Praia de Iracema.

Com a chuva, as marés ficam mais altas e acabam avançando sobre a faixa de areia da praia de Iracema, muito procurada pelo fortalezense nos feriados. Com a faixa mais reduzida, as barracas encontram proteção em sacas de areia, que acabam impedindo o avanço do mar.

Veja registros da praia de Iracema na manhã deste sábado (23).







Feriadão

Com o feriadão, que vai até segunda-feira (25), Data Magna do Estado, muitos cearenses terão uma sequência de 3 dias de folga. O descanso faz a felicidade de muita gente, movimenta o turismo, mas causa, também, impactos no comércio e na indústria.

A série de feriados, o primeiro, dia de São José, padroeiro do Ceará – que não ocorre em todo o estado; diferente do dia 25, feriado em todo o Ceará, independentemente da legislação municipal ou de decreto de ponto facultativo.