No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite segue liderando com 60% dos votos válidos, aponta Ibope

A mais recente pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência no segundo turno da eleição para Governador do Rio Grande do Sul, aponta que Eduardo Leite (PSDB) permanece à frente de seu oponente com 60% dos votos válidos, 1 ponto percentual (p.p.) a mais que o registrado na pesquisa da semana passada (59%). O atual Governador José Ivo Sartori (MDB), que tinha 41% dos votos válidos na última pesquisa, agora tem 40%. O percentual de votos válidos de cada candidato corresponde à proporção de votos do candidato sobre o total de votos, excluídos os votos brancos, nulos e indecisos. O levantamento foi realizado a pedido da RBS entre os dias 20 e 23 de outubro.

Considerando os votos totais, Eduardo Leite aparece com vantagem de 17 pontos percentuais (p.p.), visto que possui 53% das intenções de voto (tinha 52% no levantamento anterior) e Sartori 36% (mesmo percentual da pesquisa passada). Os eleitores que pretendem votar em branco ou nulo somam 8% e 3% não sabem ou preferem não responder (eram 8% e 4% respectivamente).

DADOS DA PESQUISA

Nome da pesquisa

INTENÇÃO DE VOTO NO RIO GRANDE DO SUL

Margem de erro

A MARGEM DE ERRO ESTIMADA É DE 3 PONTOS PERCENTUAIS PARA MAIS OU PARA MENOS SOBRE OS RESULTADOS ENCONTRADOS NO TOTAL DA AMOSTRA.

Tema

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ELEIÇÕES

OPINIÃO PÚBLICA

Contratante

PESQUISA CONTRATADA POR RBS PARTICIPAÇÕES S.A.

Período

20/10/2018 A 23/10/2018

Local

BRASIL – RS

Amostra

FORAM ENTREVISTADOS 1.204 VOTANTES. O NÍVEL DE CONFIANÇA UTILIZADO É DE 95%. ISSO QUER DIZER QUE HÁ UMA PROBABILIDADE DE 95% DE OS RESULTADOS RETRATAREM O ATUAL MOMENTO ELEITORAL.

Registro TRE/TSE

REGISTRADA NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL SOB O PROTOCOLO Nº RS-07227/2018 E NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SOB O PROTOCOLO Nº BR-06645/2018.

FONTE: IBOPE