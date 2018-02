No terceiro dia de Carnaval, Ceará registra chuva de 104 ml

O Carnaval tem sido de chuvas em território cearense. Das 7 horas da manhã desse domingo até o mesmo horário de hoje, choveu em 64 municípios cearenses. Pindoretama, distante 49,3 km de Fortaleza, registrou o maior volume do período com 104 mm. Já na Capital, choveu 40.6 mm.

Destino muito procurado para a folia, Beberibe, no litoral cearense, registrou 95 mm. De acordo com a Fundação Cearense de Meterologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão para esta segunda-feira é de tempo nublado com chuva na faixa litorânea e também no maciço de Baturité. Nas demais regiões, nebulosidade variável com chuva.

Confira as 10 maiores chuvas do Ceará:

Pindoretama (Posto: Pindoretama) : 104.0 mm

Beberibe (Posto: Uruau Carrapicho) : 95.0 mm

Tianguá (Posto: Pindoguaba) : 75.0 mm

Granja (Posto: Pessoa Anta) : 72.0 mm

Beberibe (Posto: Beberibe) : 72.0 mm

Crateús (Posto: Ibiapaba) : 61.0 mm

Ibiapina (Posto: Santo Antonio Da Pindoba) : 55.2 mm

Alcântaras (Posto: Alcantaras) : 55.0 mm

Santa Quitéria (Posto: Santa Quiteria) : 52.9 mm

Bela Cruz (Posto: Bela Cruz) : 50.0 mm