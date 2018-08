Nos primeiros meses de 2018, 44 pessoas foram presas por furto de energia no Ceará

Somente nos primeiros meses de 2018, 44 pessoas já foram presas por furto de energia. As prisões ocorreram em 17 municípios do Estado, sendo Fortaleza (com seis), Mombaça (com cinco) e Tianguá (com quatro), cidades com maior número de autuações. Ao longo de 2017, foram efetuadas 58 prisões. A informação é da Enel Distribuição Ceará.

A última ocorrência ocorreu na noite dessa quarta-feira (22), durante operação em combate ao furto de energia da Enel no município de Russas, Região do Jaguaribe do Estado. Três pessoas foram presas em flagrante. A prisão foi realizada em flagrante e as pessoas foram conduzidas para a Delegacia do município.

A Enel informou que realiza investigações em todo o Estado e atua em conjunto com a Polícia Civil para efetuar as autuações. A companhia registrou, no primeiro semestre de 2018, mais de 104 mil inspeções. O trabalho é feito através de análise de dados internamente e, em campo, por cerca de 200 equipes.