‘Nós temos que ter um bom nome técnico’, diz Bolsonaro sobre escolha para Ministério da Educação

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), afirmou nesta quinta-feira (22) que busca um nome técnico para o Ministério da Educação. Ele disse, ainda, que não sabe quando vai definir o nome do futuro ministro. Bolsonaro conversou rapidamente com jornalistas na chegada à Marinha, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para encontro com os comandantes indicados para as Forças Armadas.

Os novos comandantes foram anunciados nesta quarta-feira (21), pelo futuro ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva. Questionado sobre sua escolha para o Ministério da Educação, Bolsonaro disse que é necessário “ter um bom nome técnico que realmente faça”. Ele afirmou também que o Ministério da Educação é “importantíssimo”.

“É um ministério importantíssimo, como outros. É ali que está o futuro do Brasil”, afirmou. “O Brasil não pode ir pra frente com a educação dessa maneira”, completou. Bolsonaro afirmou também que terá um encontro nesta quinta com o procurador da República Guilherme Schelb. Ele destacou que o procurador é um dos cotados para o Ministério da Educação

Em sua conta no Twitter, Schelb se apresenta como “defensor dos direitos e da dignidade humana especial de crianças e adolescentes”. O procurador se diz favorável ao projeto Escola Sem Partido e faz críticas ao PT e a esquerda na rede social.

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), durante entrevista nesta quinta-feira (22), em Brasília — Foto: Rafael Carvalho/governo de transição Bolsonaro também foi questionado sobre suposta escolha do professor Mozart Neves Ramos, diretor do Instituto Ayrton Senna. “Não tem nada. Está cheio de fake news”, respondeu.

Segundo Bolsonaro, o nome não foi cogitado. “Nem foi cogitado o nome do senhor Mozart para ser ministro, então não procede isso”, disse. Após o nome de Mozart circular como possível ministro nesta quarta-feira (21), Bolsonaro publicou no Twitter que o nome para comandar o Ministério da Educação ainda não estava definido. “Informo que até o presente momento não existe nome definido para dirigir o Ministério da Educação”, publicou o presidente eleito na rede social.

Bolsonaro também comentou como foi a primeira noite na Granja do Torto, imóvel da Presidência da República onde ele dormiu nesta quarta (21) com a futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro. “Foi a primeira vez. Como sempre, a primeira vez é diferente”, afirmou sorrindo. “Quem vai gostar é a minha esposa. Ela que decide. Ela manda muito mais do que vocês pensam”, disse.

O presidente eleito disse que precisa de segurança e que a decisão sobre onde vai morar durante o mandato é da mulher Michelle Bolsonaro. “Ela que tem que estar em paz em casa. Ela que tem que decidir o local que vai morar. A gente precisa de segurança. A gente não pode abrir mão disso”, afirmou.

Bolsonaro fez uma brincadeira citando o bairro de Ceilândia, em Brasília, onde nasceu Michelle. “Por ela, ela até moraria na Ceilândia que ela é de lá. Sem querer desmerecer a Ceilândia. A Ceilândia deu o amor da minha vida. Aliás, deu dois amores – minha esposa e a minha filha”, disse.

Michelle Bolsonaro chegou a Brasília nesta quarta-feira (21). Ela esteve na sede do gabinete de transição do governo, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde concedeu uma rápida entrevista. Depois ela se encontrou com a atual primeira-dama, Marcela Temer. As duas visitaram juntas o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, por cerca de 1h30.