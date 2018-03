Nota de pesar pelo falecimento do desembargador José Ari Cisne

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará manifesta grande pesar pelo falecimento do desembargador aposentado e ex-presidente do TRE-CE e Tribunal de Justiça do Ceará, José Ari Cisne, no início da noite dessa quarta-feira, 28. O velório acontece até às 14h desta quinta-feira, 29, na funerária Ethernus (Rua Padre Valdevino, 1688, Aldeota), onde ocorrerá também a missa de corpo presente. O sepultamento será ao final do dia no Cemitério São João Batista, localizado na Rua Padre Mororó, S/N, Centro, em Fortaleza.

Histórico

Bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará em 1957. Exerceu inicialmente a advocacia. Submeteu-se a concurso para ingresso no Ministério Público Estadual, em cujo certame logrou aprovação. Foi nomeado em 4 de julho de 1958 para o cargo de Promotor de Justiça da Comarca de Aracoiaba, no qual permaneceu até 21 de julho de 1960. A 16 de novembro do referido ano de 1960, ingressou na magistratura, igualmente mediante concurso de provas e títulos, tendo judicado nas Comarcas de Guaraciaba do Norte, Cedro, Baturité e Fortaleza, nesta oficiando na 4ª Vara Criminal, 1ª Vara da Fazenda Pública, Auditoria Militar e na Vara de Execuções Criminais.

Em maio de 1971, tomou posse no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará como juiz substituto. Foi nomeado Desembargador pelo critério de antiguidade, em 7 de março de 1985.

Retornou ao TRE, onde passou pela Vice-Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral, ocupou também a Presidência do TRE-CE, no período de 3 de maio de 1988 a 8 de junho de 1989. Posteriormente, foi eleito para o cargo de Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e Diretor do Fórum Clóvis Beviláqua. Presidiu o mesmo Tribunal (1995).

