Notas do Enem saem nesta sexta-feira (18)

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão divulgadas nesta sexta-feira (18). Elas estarão disponíveis para consulta na internet, na Página do Participante, e no aplicativo oficial do Enem.

Os mais de 4,1 milhões de participantes terão acesso a quanto obtiveram em cada uma das provas: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e redação.

Vale ressaltar que a nota dos daqueles que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram a prova apenas para testar os conhecimentos, será divulgada apenas em março, 60 dias depois dos demais participantes.

A data em que o espelho da redação será divulgado ainda será anunciado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Nele são fornecidos a correção dessa prova, tem função apenas pedagógica e não é possível interpor recurso.

Com os resultados, os estudantes poderão concorrer a vagas no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e para participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Além dos programas nacionais, os estudantes podem usar as notas para cursar o ensino superior em Portugal. O Inep tem convênio com 37 instituições portuguesas.

O primeiro processo que terá as inscrições abertas é o Sisu. Para participar é preciso fazer a inscrição online no período de 22 a 25 de janeiro. Os estudantes já podem consultar, na página do programa, as vagas disponíveis. São mais de 235,4 mil vagas distribuídas em 129 universidades públicas de todo o país.