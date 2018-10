Nova Central de Atendimento do Fórum Clóvis Beviláqua será inaugurada nesta quarta

Será inaugurada nesta quarta-feira (10), no Fórum Clóvis Beviláqua, a nova Central de Atendimento Judicial (CAJ), setor que irá centralizar os serviços de consulta de informações processuais e administrativas, protocolo e emissão de certidões. A solenidade acontece às 10 horas, com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Gladyson Pontes.

Com a unificação, o público poderá ter acesso aos diversos serviços, antes oferecidos por diferentes setores (Telejustiça, Protocolo e Certidões), em um mesmo espaço, estruturado para receber o jurisdicionado de forma mais confortável e acolhedora. Além disso, a medida visa padronizar os procedimentos, dando maior qualidade e agilidade ao atendimento.

Aqueles que buscarem a Central passarão inicialmente por uma triagem, na qual já será feita a verificação dos documentos necessários para solicitar os serviços. Estando a documentação completa, será entregue uma senha para atendimento em um dos 18 guichês disponíveis, sendo dois deles exclusivos para advogados. Além disso, a Central conta com mais 20 profissionais para o atendimento por telefone (3216.6000).

Selecionada como um dos projetos estratégicos do Tribunal de Justiça do Ceará para o período 2015-2020, a Central de Atendimento objetiva aprimorar o atendimento e o acesso do cidadão à Justiça.

Fonte: FCB