Nova etapa da obra do VLT gera desvios e interdita rua no Cocó, em Fortaleza

A rua Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, na região do bairro Cocó, em Fortaleza, será interditada nessa segunda-feira até a manhã de terça, 16, devido a operação dos guindastes para continuação das obras do veículo leve sobre trilho (VLT).

Os desvios no local são para a conclusão de um viaduto, que servirá ao transporte de carga e para demolir o viaduto existente. Além disso, serão construídos dois outros para o VLT, explica Lucio Gomes, secretário de Infraestrutura do Ceará. Para ele, a região é um ponto muito crítico do ramal Parangaba-Mucuripe, por isso, o secretário garante que a intervenção tem buscado impactar o mínimo possível no trânsito da região.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) tem equipes orientando os motoristas sobre os desvios na manhã desta terça-feira. O ramal Parangaba-Mucuripe terá 13,4 quilômetros, ligando os bairros Mucuripe e Parangaba. Desta extensão, serão 12 quilômetros em superfície e 1,4 quilômetro de trechos elevados. Ao todo, são dez estações: Parangaba, Montese, Vila União, Borges de Melo, São João do Tauape, Pontes Vieira, Antônio Sales, Papicu, Mucuripe e Iate.

Com informações do G1 Ceará