Nova fábrica da Dakota em Quixadá vai gerar mil empregos neste primeiro semestre

No primeiro semestre de 2019, a unidade industrial da Dakota em Quixadá vai mais que dobrar o número de empregos gerados para a região do Sertão Central, passando dos atuais 400 para 1.000. O novo prédio da empresa foi inaugurado, com a participação do governador Camilo Santana.

Há 24 anos no Estado atuando no segmento de calçados, o Grupo Dakota é parceiro antigo do Governo do Ceará e tem sua matriz instalada em Russas, no Vale do Jaguaribe, e filiais em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, e Iguatu, no Centro Sul, além de Quixadá. Em seu discurso durante a solenidade, Camilo destacou a importância de se atrair grandes indústrias para o Ceará e agradeceu o compromisso da empresa em alavancar o número de empregos para o povo cearense.

