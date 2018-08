Nova Metrópole e Matões sediam hoje audiências audiências públicas da LOA

Mais duas localidades de Caucaia sediam nesta segunda-feira (27) audiências sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2019. Promovidos pela Prefeitura, os encontros têm o objetivo de coletar sugestões da população sobre como os recursos públicos devem ser investidos.

Os moradores do Conjunto Nova Metrópole e Matões estão sendo ouvidos por técnicos da Controladoria Geral do Município (CGM) e da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento (Sefin), pastas promotoras das atividades, cuja programação encerra nesta terça-feira (28/8) com mais dois encontros.

Ambas as ações de amanhã acontecerão às 16 horas. Um deles será na Tucunduba; o outro, no Mirambé. Com isso, CGM e Sefin terão realizado audiências em todas as regiões de Caucaia.

A primeira delas ocorreu na Sede, dia 23. No dia seguinte, as populações da Jurema, Sítios e Catuana novos foram ouvidas. No dia 25, os encontros aconteceram na Tabuba e no Bom Princípio.

Para facilitar a participação popular, as audiências acontecem por área de atuação. São abordados temas como educação, saúde, segurança, assistência social, geração de renda, transporte, infraestrutura, esporte, juventude, cultura e turismo.

Ao final das audiências, a Prefeitura fará um diagnóstico de tudo o que foi colhido nos encontros. Haverá após isso uma discussão com todos os secretários municipais para viabilizar as demandas de origem da participação popular.

A previsão é de que no fim de setembro o orçamento para o exercício de 2019 seja encaminhado à Câmara Municipal de Caucaia.

SERVIÇO

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA LOA

27 DE AGOSTO, ÀS 9 HORAS

Cras Metrópole: rua 127 esquina com rua 141, 188, Conjunto Nova Metrópole.

27 DE AGOSTO, ÀS 17 HORAS

Cras Matões: rua José Paulino de Moraes, s/n, Matões.

28 DE AGOSTO, ÀS 16 HORAS

Escola José Nunes de Miranda: BR-020, Km 36, Tucunduba.

28 DE AGOSTO, ÀS 16 HORAS

Escola Maria de Lourdes Rocha: rua da Igreja, 614, Mirambé.

Com informação da A.I