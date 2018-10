Nova seleção e indicação comporá núcleo gestor da rede municipal de ensino de Caucaia

Diante da proximidade de dezembro, prazo final de vigência do certame que referenda o atual quadro gestor das escolas municipais de Caucaia, a Secretaria Municipal de Educação (SME) prepara um novo processo de composição dos cargos de diretor, coordenador pedagógico e secretário escolar das unidades educacionais.

A seleção se dará em duas etapas, dentre elas a composição da lista tríplice com indicações do prefeito Naumi Amorim, conforme determina o Inciso II do artigo 2º da Lei 2114/2009.

Com isso, a SME implementa mais uma ferramenta propulsora de políticas públicas de educação em busca de eficiência e eficácia no ensino, notadamente na melhoria dos índices educacionais. “Estamos sob o feliz impacto de termos obtido um crescimento de quase 11% no Sistema de Avaliação do Ensino Básico, um instrumento de medição nacional que demonstrou nosso crescimento no nono ano em Língua Portuguesa”, pontua a titular da SME, professora Lindomar Soares.

A secretária lembra que a Prefeitura tem investido massivamente na melhoria tanto do aprendizado dos alunos quanto nas qualidade das relações interpessoais. Para isso, implementou programas como o “Nas Ondas da Leitura”, que distribuiu só este ano mais de 49 mil kits de leitura a alunos da rede pública; o “Sistema Ludis”, que trabalha questões socioemocionais de professores e estudantes; e o “Aprova Caucaia.”

Esse último é composto por uma avaliação de mais de 13 mil alunos. Trata-se de uma ação capaz de apresentar um cenário onde cada estudante, cada sala de aula ou cada escola escola com deficiência passará por uma ação de resgate, buscando o nível de excelência.

