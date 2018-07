Nova urbanização facilitará acesso ao Hospital Veterinário da Uece e outros setores

O campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (Uece) contará com um nova opção de entrada que facilitará o acesso ao Hospital Veterinário da FAVET e Complexo Poliesportivo. A portaria fica localizada na Rua Betel, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Nesta sexta-feira (20), a partir das 9h30 será apresentado a urbanização do entorno do Hospital.

A estrutura integra a primeira etapa das obras de urbanização do Hospital Veterinário Professor Sylvio Barbosa Cardoso (HVSBC) e do Complexo Poliesportivo, que consiste também na pavimentação dos seus estacionamentos e nas obras de acessibilidade nos dois equipamentos.

O HVSBC atende grande demanda diariamente. No ano de 2017, foram mais de 18 mil consultas, além da oferta de vacinas, exames, internações, cirurgias, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), e orientação técnica nas práticas de criação, identificação e controle de natalidade de animais abandonados, beneficiando também a comunidade. São distribuídas 84 fichas, sendo 42 para o turno da manhã e 42 no turno da tarde.

A estrutura traz uma série de benefícios, atendendo uma demanda das comunidades acadêmica e externa, pois facilitará o acesso às atividades e serviços disponíveis nessa zona de expansão do Campus Itaperi, dentre estes o acesso direto ao HVSBC, destaca o vice-reitor.

Para a segurança do campus Itaperi, a entrada dos membros da comunidade da UECE com veículos por esse portão exige cadastro prévio, que começou a ser feito desde o dia 05 de junho, é feito através do preenchimento do formulário de alunos ou de professores e servidores, disponível no site da Prefeitura do campus e deverá ser entregue no setor juntamente com a documentação solicitada. O cadastro dará direito a um adesivo que deverá ser aplicado no transporte.

Não será necessário cadastro para motociclistas, ciclistas e pedestres, membros da instituição. Estes terão apenas que apresentar na guarita documentação, como segue:

Servidores efetivos: carteirinha emitida pela Prefeitura a partir do cadastro ou identidade funcional; Servidores terceirizados: crachá emitido pela empresa contratante; Alunos: carteira de estudante.

Já os visitantes – pedestres e motorizados – deverão fazer um rápido registro com a equipe de segurança para acesso ao campus.