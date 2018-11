Novas cestas de serviços da Caixa oferecem bonificações aos clientes

Os clientes CAIXA titulares das contas Poupança, Universitária ou CAIXA Fácil já podem aderir às cestas de serviços bonificadas, com valores acessíveis e com a opção de converter o valor mensal pago em bônus para celular.

Os bônus para celular são uma vantagem adicional oferecida ao cliente, sem qualquer custo extra, e valem para as operadoras Claro, Tim, Oi e Vivo. O pacote de serviços Se Liga na CAIXA Especial pode ser contratado pelo cliente universitário pelo valor de R$15 mensais e representa uma economia de mais de 70% em relação ao somatório dos serviços individuais inclusos para a conta.

Nas contas Poupança e CAIXA Fácil, as cestas de serviços bonificadas partem de R$19,90, economia de mais de 56% e 64%, respectivamente, com diversos serviços inclusos entre saques, extratos e transferências.

De acordo com o diretor de Produtos e Varejo da CAIXA, Humberto Magalhães, “Com estes novos pacotes, o cliente ganha duas vezes: quando adere à cesta de serviços com acesso a toda franquia a preço reduzido e quando recebe o valor integralmente pago pela cesta em bônus para o celular”. Magalhães explica que “converte o valor dos serviços em benefícios é uma tendência de mercado e a escolha de bônus para celular é uma alternativa atrativa para os clientes”.

Os clientes que contratarem o serviço ainda este ano ganham um bônus extra de boas-vindas no mesmo valor da cesta, já na adesão.

Sempre que fizer o pagamento da cesta de serviços, integralmente e em dia, o cliente irá receber um SMS com informações sobre o bônus ou uma mensagem diretamente no aplicativo CAIXA de Recompensas, disponível para Android e futuramente para iOS, sendo possível também a alteração do número do celular que receberá o bônus pelo APP.

As cestas de serviços bonificadas fazem parte do programa CAIXA de Recompensas, que será constantemente ampliado com agregação de novos produtos e serviços com benefícios aos clientes ao longo de 2019.

Com informações Ascom Caixa Econômica