Novas equipes do BPRaio reforçam policiamento em nove bairros de Fortaleza

Mais 101 policiais militares formados na “Doutrina Raio” passam a servir o maior batalhão de policiamento especializado na Capital. A partir desta quinta-feira (21), mais nove bairros contarão com o reforço policial do efetivo do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) para atuar no combate ao crime. O governador Camilo Santana marcou presença na solenidade, realizada no Conjunto José Walter, do início das atividades.

“Com essa turma, já são 1.975 homens atuando no BPRaio do Ceará. Tomei a decisão de dobrar o efetivo em Fortaleza e levar para todas as cidades com mais de 50 mil habitantes. Já são quase 700 homens só na Capital. Aqui estamos entregando 56 motos motos mil cilindradas. O Raio é equipado com o que há de mais sofisticado. Os bandidos temem o Raio. Estou ampliando para quase 500 novas câmeras de segurança em Fortaleza. Somos o primeiro Estado do País a instalar esse tipo de tecnologia. Em cada empreendimento do Minha Casa, Minha Vida vamos implantar uma base fixa da polícia. Não vamos descansar um minuto para garantir tranquilidade para o povo do Ceará”, disse Camilo Santana.

Moradores do bairros Conjunto José Walter, Planalto Ayrton Senna, Mondubim, Conjunto Esperança, Canindezinho, Siqueira, Parque Presidente Vargas, Parque Santa Rosa e Bom Jardim serão beneficiados com a atuação das 12 novas equipes do BPRaio na Capital, com apoio de 56 motocicletas e duas viaturas.

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, explicou que a dinâmica da Doutrina Raio garante maior efetividade no combate ao crime. “Hoje continuamos a etapa de duplicação do efetivo do BPRaio em Fortaleza. Com a facilidade da locomoção com motos, treinamento pesado, eles botam os bandidos pra correr. Esse novo batalhão vai ficar no entorno do José Walter e recentemente instalamos uma base fixa no Residencial Cidade Jardim. Recebam bem esses policiais e peço a participação da população, pois é fundamental que participem para combatermos a criminalidade”.